يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان محمد المسلماني في السادسة مساءً الأربعاء المقبل في مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.

الفنان محمد المسلماني معروف بعشقه للبورتريه ولكن وجوه المسلماني ألفها جميعا في هذا الريف المصري البسيط بساطة أسلوبه السلس الجانح نحو الزخرفية المستوحاه من تلك البيئة العاشقة للألوان الزاهية الجميلة، ويحرص المسلماني على استخدام خطوط في رسم الوجوه بمعايير غير كلاسيكية قاصدا شعور المتلقي بحالة التلقائية النابعة من روح الريف وبساطة أهله ليكون المشهد بتفاصيله متسقاً بصرياً وجمالياً، وقادراً على التعبير عن ما تحمله هذه الوجوه من مشاعر وأحاسيس.

محمد المسلماني.. أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تخصص (التصميمات الزخرفية)، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، له نحو عشرة معارض فردية قبل ذلك، والعديد من المشاركات بمعارض جماعية محلية ودولية نال خلالها تكريمات وشهادات تقدير لمشاركته المتميزة، كما للفنان مقتنيات فنية رسمية وخاصة.

يستمر العرض حتى 14 يناير الجاري، بمقر المتحف (6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل- كورنيش النيل بالجيزة).