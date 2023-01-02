تُكثف الأجهزة الأمنية في قسم شرطة بلبيس في محافظة الشرقية جهودها في واقعة اختفاء طالبة بالصف الأول الثانوي العام منذ يوم 5 ديسمبر الماضي، والتي حررت بشأنها أسرة الطالبة بلاغًا بشأن تغيبها.

وحررت أسرة الفتاة سعاد صلاح أبو عيشة، 14 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي العام، مقيمة في نطاق مركز شرطة بلبيس، بلاغًا في قسم شرطة بلبيس رقم 3575 إداري قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، يفيد باختفاء ابنتهم وتغيبها منذ يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أسرة الطالبة المتغيبة أن ابنتهم ذهبت إلى أحد الدروس الخصوصية ظهر يوم الخامس من شهر ديسمبر الماضي، ولم تعد إلى المنزل ولم يعرفوا شيئًا عنها من وقتها.