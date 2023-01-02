روسيا تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة في جنوب أوكرانيا

شن الجيش الروسي هجمات جوية جديدة على أهداف في أوكرانيا باستخدام ما يسمى بطائرات مسيرة ذات مهام تفجيرية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، موضحة أنه تم رصد مجموتين من المسيرات الإيرانية الصنع من طراز "شاهد" بالقرب من ميكولاييف في جنوبى أوكرانيا.

وكتب فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في رسالة عامة على تليجرام "إنذار جوي، مجموعتان من المسيرات".

وتم إصدار إنذارت جوية في مختلف مناطق جنوبى أوكرانيا.

وقد أعلنت أوكرانيا اليوم أن قوات دفاعها الجوي أسقطت الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد والتي استخدمها الروس لمهاجمة أوكرانيا.

وتابع بيان أوكراني أن "القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، دمرت 45 طائرة مسيرة هجومية، منها 13 طائرة مسيرة في 2022 و 32 في 2023 ".