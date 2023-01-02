أكد السيناريست أيمن بهجت قمر، أن التأليف والسينما لم يأخذه من كتابة الشعر وقد يكون كم الأعمال أقل من الأول بسبب عدم وجود صناعة للموسيقى في مصر الان، قائلا: "مفيش صناعة وناقص يكون في كيانات ترجع تنتج زي الأول وتنافس ومحتاجين دم جديد في صناعة المزيكا".

وأشار أيمن بهجت قمر، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه من الصعب أن يكتب لمطرب المهرجانات حمو بيكا ولكن يمكن الاستعانة به في الدراما والمسرح، كما أفاد بأن عمر كمال أفضل من حسن شاكوش وحسن يحتاج من يوجهه.

وتابع: "شيرين عبد الوهاب موهبة نادرة جدا والتعليق على حياتها الشخصية ليس مكانه التلفزيون، وأي شيء شخصي لأي حد وهي أجمل قلب في الدنيا وأحلى صوت في الدنيا، وعائلتها طيبة مصرية والعفوبة اللي عند شيرين محدش هيعرف يغيرها".