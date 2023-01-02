النقابات العمالية في بريطانيا تؤكد استعدادها لمواصلة الإضرابات عدة أشهر

قال زعماء النقابات العمالية في بريطانيا إنه لا ينقصهم المال ويستطيعون مواصلة الإضرابات على مدى شهور، في الوقت الذي يبدأ فيه أسبوع جديد من الاضرابات في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البري والبحري تعتزم تنظيم إضراب جديد عن العمل غدا ويوم الجمعة المقبل، في حين سيضرب أعضاء نقابل أسليف للسائقين عن العمل يوم الخميس.

وستؤخر هذه الإضرابات عودة ملايين العمال في بريطانيا إلى أعمالهم بعد عطلة رأس السنة.

ويعتقد الوزراء البريطانيون أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف للعودة للعمل، لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها أثناء الإضراب لفترة طويلة.

وفي المقابل يقول مايك لينش أمين عام نقابة عمال السكك الحديدية إنه من "الخطأ الاعتقاد أن المال سينفد لدينا".

وأعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا في الأسبوع الماضي انضمام عمال النظافة في السكك الحديدية إلى الإضرابات عن العمل بسبب الخلاف حول قضايا من بينها ضعف الأجور.