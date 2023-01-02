وزيرا الخارجية والآثار يشهدان توقيع محضر تسلم التابوت الأخضر

شهد سامح شكري وزير الخارجية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التوقيع على محضر تسلم استعادة التابوت الأخضر، الذي تم استرداده اليوم الاثنين، من الولايات المتحدة.

ووقع على محضر الاستلام، السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وشعبان عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للآثار والأصول المستردة.

وأعقب ذلك التقاط الوزيرين شكري وعيسى، صورة تذكارية مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة السفير دانيال روبنستين، الذي حضر الفعاليات.

وتمكنت الجهود المصرية الدبلوماسية من استرداد التابوت الأثري المعروف بالتابوت الأخضر، والذي يعود إلى العصور المصرية القديمة، وجرى تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏