تجار التجزئة الكبار والصغار في ألمانيا يدخلون العام الجديد بنظرة قاتمة

بعد انتهاء عام 2022 الذي شهد تضخما مرتفعا واستهلاكا بطيئا، يدخل قطاع التجزئة الألماني العام الجديد بقليل من التفاؤل.

وقال ستيفان جينث، الرئيس التنفيذي لنقابة التجزئة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يظهر مسحنا الحالي لاتجاهات البيع بالتجزئة أن غالبية تجار التجزئة لا يتوقعون تعافي المبيعات في عام 2023".

وأضاف أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بين المستهلكين وتجار التجزئة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية: "لهذا السبب نحن ندخل عام 2023 بتوقعات متواضعة للغاية-بقلق بدلا من نظرة مستقبلية إيجابية".

وتابع أنه من المؤكد أن عام 2022 بدأ بشكل جيد لتجارة التجزئة، وفقا لقوله. لكن الحرب أدت بعد ذلك إلى تحول غير مسبوق في ثقة المستهلك.

وقال الخبير في الصناعة: "في أكتوبر، كان لدينا أدنى مستوى على الإطلاق في ثقة المستهلكين".

وأضاف أن عام 2022 كان عاما متباينا للغاية بالنسبة لتجار التجزئة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال إنه يمكن رؤية الأدلة في العديد من مراكز المدن: "نحن نفقد حاليا عددا هائلا من المتاجر".

وأعرب عن تقديره ،أنه في عام 2022 وحده، من المحتمل أن يكون حوالي 16 ألف متجر قد أغلقوا أبوابهم للأبد - "ثلاثة أضعاف العدد في العام العادي". ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام 2023