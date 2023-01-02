روسيا: كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم واضح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم واضح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن موسكو تتابع تطور الوضع في كوسوفو وما حولها بقلق بالغ.

وأكد ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن على الدول الغربية الضغط وإجبار كوسوفو على رفض الخطط العسكرية والوفاء بالتزاماتها الأمنية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت مؤخرا أن أية تسوية بين حكومتي صربيا وكوسوفو "بضمانات غربية"، لن تكتب لها الاستدامة.

يذكر أن التوترات مشتعلة بين صربيا وكوسوفو إثر رفض بلجراد الاعتراف باستقلال كوسوفو - وهي مقاطعة صربية سابقة يشكل الألبان غالبية سكانها وأعلنت استقلالها في 2008 - وقد اعترفت الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.