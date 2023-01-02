 طقس اليوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة - بوابة الشروق
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طقس اليوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:41 ص

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أجواء تصل إلى شديد البرودة مساء اليوم الاثنين.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، إن الأجواء خلال فترات النهار تشهد أجواء دافئة على الرغم من انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء تسود على أغلب المحافظات الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أجواء معتدلة ودافئة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترات النهار.

ونوّهت بأن فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تشهد تكوُّن شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأفادت بأن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.


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