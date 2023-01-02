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جلسة عتاب بين لاعبي الزمالك عقب الهزيمة من أسوان

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 6:22 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 6:22 م

شهدت غرفة خلع ملابس لاعبي الزمالك، عقب مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، حالة من الغضب بين اللاعبين.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الممتاز، ليتلقى حامل اللقب الخسارة الأولى هذا الموسم.

وجاءت هزيمة الزمالك لتثير حالة من الاستياء بين اللاعبين الذين وجه بعضهم اللوم لبعض وتحمل مسؤولية الهزيمة، لكن سرعان ما تدخل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا وطالب اللاعبين بالهدوء ونسيان المباراة من أجل التركيز فيما هو قادم.

يذكر أن الزمالك تجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة، انتظارا لمباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم، أما أسوان فله 15 نقطة بانتصار اليوم.

 


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