النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.



وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إن هذه المناشدات تأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان (سلامتك تهمنا)؛ لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.