أوكرانيا: استعدنا 40% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بعد اندلاع الحرب

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، إن 40% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بعد اندلاع الحرب في 24 فبراير تمت استعادتها خلال العام الماضي.

وأضاف زالوجني، في تصريحات له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الأوكرانية استعادت في الوقت نفسه السيطرة على 28% من جميع الأراضي التي كانت تديرها روسيا منذ عام 2014، مشيراً إلى أن "خط المواجهة الحالي يبلغ طوله 1500 كيلومتر".

وبحسب زالوجني، خضعت القوات المسلحة الأوكرانية لتدريب عسكري في أراضي 17 دولة أوروبية.