 بولندا: مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد - بوابة الشروق
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بولندا: مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:22 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:22 م

أعلنت خدمة الإطفاء الحكومية في بولندا مصرع خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء اندلاع حرائق ناجمة عن انفجار ​الألعاب النارية​ خلال احتفالات العام الجديد.

ونقل راديو بولندا اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم خدمة الإطفاء، كارول كيرزكوفسكي، قوله إنه تم الإبلاغ عن اندلاع 1276 حريقا في مختلف أنحاء البلاد في اليوم الأول من عام 2023، كما تم استدعاء رجال الإطفاء لإخماد حوالي 700 حريق تسببت فيه الألعاب النارية في آخر أيام عام 2022.

وكانت خدمة الإطفاء والشرطة والخدمات الطبية قد ناشدت المواطنين توخي الحذر مع الألعاب النارية لتجنب التعرض للأذى خلال الاحتفالات.


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