شهدت مدن مصيف بلطيم والبرلس والحامول ومطوبس المطلة على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، تساقط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة.



وانتشرت معدات مجلس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء من أجل إزالة مياه الأمطار التي تعيق حركة المرور.



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.



وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن حركة الصيد مستمرة بالمحافظة، والصيادين خرجوا فجرًا من أجل رحلات العمل.



وأشار إلى أن النقابة حذرت الصيادين من الإبحار، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وسوء حالة الطقس.