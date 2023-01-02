 العراق.. ألعاب نارية تحرق مبنى سكنيا وسط بغداد - بوابة الشروق
الإثنين 2 يناير 2023 12:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

العراق.. ألعاب نارية تحرق مبنى سكنيا وسط بغداد

وكالات
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:45 ص
أعلنت السلطات العراقية اشتعال النيران في مبنى سكني في وسط العاصمة، بغداد، بسبب الألعاب النارية.

جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.

وقال البيان: "بسبب الألعاب النارية الآن احتراق شقة سكنية في منطقة البتاوين في الباب الشرقي والدفاع المدني ينقذ شخصين".

وأضاف أن الدفاع المدني يبحث عن شخص ثالث بعد إخلاء البناية بالكامل بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أشخاص ضبطت بحوزتهم ألعابا نارية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، بأن الألعاب النارية بجميع أنواعها ممنوعة من الاستيراد.

وأكد أن الإطلاق العشوائي للعيارات النارية عليه تشديد كبير من قبل قيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك