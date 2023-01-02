أعلنت السلطات العراقية اشتعال النيران في مبنى سكني في وسط العاصمة، بغداد، بسبب الألعاب النارية.



جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.



وقال البيان: "بسبب الألعاب النارية الآن احتراق شقة سكنية في منطقة البتاوين في الباب الشرقي والدفاع المدني ينقذ شخصين".



وأضاف أن الدفاع المدني يبحث عن شخص ثالث بعد إخلاء البناية بالكامل بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران.



وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أشخاص ضبطت بحوزتهم ألعابا نارية.



وصرح المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، بأن الألعاب النارية بجميع أنواعها ممنوعة من الاستيراد.



وأكد أن الإطلاق العشوائي للعيارات النارية عليه تشديد كبير من قبل قيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة.