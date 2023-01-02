روسيا تعلن مشاركة الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية في عملياتها على أوكرانيا

أعلن الفريق سيرجي كوبيلاش، قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية، أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2023.

وقال كوبيلاش في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، إنه سيتم التركيز خلال تدريب الطيارين خلال العام الحالي، على تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية، موضحا أنه "سيتم حل هذه المهام في عام 2023 من خلال مشاركة طيران بعيد المدى بالعملية العسكرية الخاصة".

في وقت سابق، قال الجنرال كوبيلاش، إن عناصر غالبية طواقم الطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجوية والفضائية، تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن الطيارين الشباب المتدربين بشكل جيد، تلقوا الخبرة القتالية لأول مرة.