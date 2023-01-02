أنشيلوتي: فينيسيوس يعاني من العنصرية

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يعاني من أفعال عنصرية لا ينبغي السماح بها، واعتبر أن مسؤولية ذلك لا تتحملها رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) وأي جهة يمكن أن تصدر عقوبات على هذه الإهانات، مؤكدا أن "المشكلة" أعمق وتعود جذورها إلى "المجتمع".

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي بأن "الأمر واضح تماما، لا يمكنني التحدث عن موضوع لا يجب بالنسبة لي أن يكون موجودا مثل العنصرية وكراهية الأجانب.

أضاف:" إنه أمر واضح تماما ونحن مخطئون في تطبيقه على فينيسيوس لأنها مشكلة تعود للمجتمع ولا ينبغي أن توجد، لا يجب أن يكون هناك أي تسامح مع هذه المسألة".

واعتبر أنشيلوتي أن الجهود المبذولة من جانب (لا ليجا) من خلال عقوبات قاسية مقابل الإهانات العنصرية بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، تبقى غير كافية في مواجهة مشكلة تعود جذورها إلى التربية في المجتمع.

تابع:" لا يجب أن تكون مشكلة تتعلق بالليجا والعقوبات، إنها مشكلة عامة وثقافية لمجتمع بالنسبة لي شخصيا لا يحصل على التربية التي ينبغي أن يحصل عليها وهذا ما في الأمر، لن أركز على هذه القضية المهمة فيما يتعلق بفينيسيوس أو الليجا أو العقوبات، علينا التركيز على شيء أكبر. قضية العنصرية خطيرة للغاية، تماما مثل كراهية الأجانب ".