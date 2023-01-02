إيران تهدد بتكرار استهداف قواعد أمريكية للثأر من اغتيال قاسم سليماني في أي وقت

أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في الشؤون التنسيقية العميد علي رضا نقدي، اليوم الاثنين، أنه يمكن تكرار قصف القواعد الأمريكية في أي لحظة يصدر الأمر للثأر لدماء الفريق قاسم سليماني.



وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن نقدي قال في حديثه خلال مؤتمر المطالبة والمتابعة الحقوقية لاغتيال الفريق قاسم سليماني "أننا نواجه حربا هجينة كما قال قائد الثورة، ونواجه حربا شاملة في جبهة الاقتصاد والثقافة والسياسة والجبهة العسكرية والأمنية والإعلامية، وعلينا أن نطبق نموذج الدفاع الشامل في جميع الميادين، ولا ينبغي أن نترك المقاتلين وحدهم في الساحة".



وتابع: "مضت 3 سنوات على استشهاد هذا الرجل، وقد اعترف منفذو هذه الجريمة بصراحة بقتله، ونحن مازلنا نجمع الوثائق لنقدمها في المحكمة".



وأضاف: "مثلما أكد قائد الثورة أن الانتقام الشديد في هذا المجال هو أن يخرج الأمريكيون من هذه المنطقة، فأننا على اتم الجاهزية لننفذ أية أوامر يصدرها الحرس الثوري، فمثلما قصفنا في السابق إحدى القواعد الأمريكية، وهذا الأمر يمكن تكراره وليس شعارا".



يشار إلى إيران قصفت قاعدة عين الأسد التي كانت بها قوات أمريكية بعد استهداف سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، قرب مطار بغداد في وقت مبكر في الثالث من شهر يناير عام 2020.