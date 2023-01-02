رحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر 76 عاما، وتحديداً في صباح يوم السبت ٢ يناير ٢٠٢١، بعد أسابيع قليلة من حصوله على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحل ذكراه الثانية هذا العام وما زال الجمهور يشارك مشاهد من أفلامه ويستخدم أخرى كنوع من الإسقاط على مواقف تتشابه مع حياته.

ونتذكر الراحل وحيد حامد من خلال شخصيات أفلامه التي تركت بصمة خلال مسيرة حافلة بالقضايا الاجتماعية والسياسية الشائكة..

المدرس.. شخصية متكررة بصور مختلفة

وظف وحيد حامد المدرس كشخصية درامية في أحداث أعمال مختلفة له، وفق السياق الدرامي للحدث، ومنها شخصية هاني مدرس التاريخ الذي قدمها عادل إمام في فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، والذي يتحول من شخصية ضائعة مهملة، إلى شخص أكثر جدية واندماج مع المجتمع بعد مروره بتجربة حب من طبيبة تجمعه بها الصدفة.

أما شخصية المدرس الحازم والمتفاني في عمله رمز للضمير والحفاظ على التلاميذ، فقد قدمها نور الشريف في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، عام 1984، ويخوض المعلم مغامرة تكشف عن أخلاقه بسبب اختطاف طفلة أثناء إشرافه على رحلة مدرسية.

ولعب شخصية المدرس كامل سويلم الفنان القدير محمود مرسي، في مسلسل "العائلة" عام 1994، في إطار اجتماعي سياسي حول الإرهاب والتطرف وتحولات المجتمع ما بعد حرب 1967، وما تلاها من تغيرات في السبعينيات وتأثيرها على أسرة كامل المنتمية للطبقة المتوسطة وما حولها من أشخاص.

موظف شركة المياه

كان وحيد حامد حريص دائماً على أن يكون قريب من الشارع المصري بشخصياته، معبراً عن فئات مختلفة فيه، وظهرت شخصية موظف شركة المياه في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، من إخراج شريف عرفة، رجل بسيط يعمل في وظيفتين لكي ينفق على أسرته، لديه طفلين يريد نقلهما من مدرستهما إلى مدرسة أخرى أقرب إلى المنزل، ومن هذه التفصيلة البسيطة تنطلق أحداث الفيلم التي تدور أغلبها في مجمع التحرير الممتلئ بالموظفين الحكوميين أيضاً.

عامل التحويلة

شخصية عامل التحويلة يوسف المنسي ظهرت في فيلم "المنسي"، وقدمها الزعيم عادل إمام أيضاً عام 1993، ومن إخراج شريف عرفة، ونرى طبيعة عمل مواطن مهمش يعيش مع أسرة أخته في منزل واحد لا يستطيع الزواج وظروفه المادية سيئة ونعيش معه تجربة ليلة مختلفة في عمله الروتيني اليومي، حيث يُفاجأ المنسي بإمرأة تدخل كشك التحويلة وتطلب حمايتها من رجل الأعمال الذي تعمل معه.

العربجي

في فيلم "العربجي" يلعب محمود ياسين شخصية سيد رجل يعيش في حارة فقيرة يعمل عربجي ولكن الصدفة تجعله يمتلك 1000 جنيه، بسبب فتاة تبيع ورق الياناصيب، الفيلم إنتاج عام 1983 وإخراج أحمد فؤاد.

المصور

قدم وحيد حامد شخصية المصور الفوتوغرافي المتجول في الشارع في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، حيث يصل سيد غريب –أحمد زكي– القاهرة مغادراً مدينته ومحل التصوير الخاص به لكي تلتحق ابنته الوحيدة بالجامعة، بعد حصولها على مجموع جيد في الثانوية العامة والتحاقها بكلية الطب، ويضطر للعمل في الشوارع وعلى كورنيش النيل، مصوراً متجولاً ويتعرف على بائعة الجرائد –نوسة– على رصيف أحد الشوارع وتبدأ قصة حب بينهما.

كشاف النور وبائع البسبوسة

في فيلم "ديل السمكة" ومسلسل "بدون ذكر أسماء"، ظهرت شخصية كشاف النور، ورغم اختلاف مساحة كلا الشخصيتين إلا أنهما كانا مؤثران وفاعلان بقوة في أحداث كلا العملين، الأول فيلم سينمائي لعب فيه عمرو واكد شخصية شاب حصل على وظيفة حكومية أخيراً، ولكن بداخله شاعر يبحث عن حلمه.

بينما الثاني دراما تلفزيونية ظهر فيها كشاف النور كخيط درامي فرعي ضمن خطوط مختلفة ومتشابكة في العمل، ولعب الدور الممثل الشاب مؤمن نور، الذي يقع في حب تغريد ابنة عم ربيع –عبدالعزيز مخيون– صانع البسبوسة، عندما يذهب لمنزلهم لكي يقرأ عداد الكهرباء ولكنه يتقرب من الأسرة ويساعد ربيع في العمل لكي يظل بجوار حبيبته، وتنتهي أحداث المسلسل بمشهد يجمعه مع تغريد بعد سنوات من الفراق.