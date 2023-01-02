استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي بعد توقفها بسبب هجوم إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد ساعات من خروج المطار عن الخدمة بسبب هجوم إسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأوضحت النقل السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أنها قامت بإزالة الأضرار الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، وإعادة المطار إلى الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار.