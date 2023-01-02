 استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي بعد توقفها بسبب هجوم إسرائيلي - بوابة الشروق
الإثنين 2 يناير 2023 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي بعد توقفها بسبب هجوم إسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:51 ص

أعلنت وزارة النقل السورية، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد ساعات من خروج المطار عن الخدمة بسبب هجوم إسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأوضحت النقل السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أنها قامت بإزالة الأضرار الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، وإعادة المطار إلى الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك