ارتفاع معدل البطالة في الهند لأعلى مستوياته منذ 16 شهرا

أظهرت بيانات اقتصادية خاصة نُشرت اليوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة في الهند خلال الشهر الماضي لأعلى مستوياته منذ 16 شهرا، في ظل تباطؤ الاقتصاد، مع سرعة نمو قوة العمل.

وذكر التقرير الصادر عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للاستشارات أن معدل البطالة بشكل عام ارتفع في الهند إلى 3ر8% خلال الشهر الماضي مقابل 8% خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ آب/أغسطس 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل البطالة جاء في ظل تباطؤ الطلب على العمالة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه خلال موسم الأعياد. كما يتباطأ أداء الاقتصاد الهندي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لكبح جماح تضخم أسعار السلع والخدمات، وتراجع الصادرات. وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 225 نقطة أساس خلال العام الماضي مع استمرار معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الهندي أغلب فترات 2022.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع معدل البطالة يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة الهندية مع بداية عام مملتيء بالأحداث السياسية، حيث من المقرر إجراء انتخابات في العديد من الولايات الرئيسية في الهند، منها ولايات كارناتاكا وماديها براديش وراجستان وتيلانجانا. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الهند خلال صيف 2024، حيث من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للحصول على فترة حكم ثالثة .

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بالهند خلال الشهر الماضي إلى 09ر10% مقابل 96ر8% خلال لشهر السابق، في حين تراجع المعدل في المناطق الريفية إلى 44ر7% مقابل 55ر7% خلال الفترة نفسها.