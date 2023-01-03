 الصين: الإنتاج السنوي من النفط والغاز في حقل داتشينج بلغ أكثر من 40 مليون طن نفط مكافئ - بوابة الشروق
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الصين: الإنتاج السنوي من النفط والغاز في حقل داتشينج بلغ أكثر من 40 مليون طن نفط مكافئ

بكين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:19 م
قال القائمون على تشغيل حقل داتشينج للنفط، أكبر حقل نفط بري في الصين، أن إنتاجه من النفط والغاز في الداخل والخارج تجاوز 40 مليون طن نفط مكافئ في عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن إجمالي هذا الإنتاج يتضمن 30 مليون طن من النفط الخام وأكثر من 5ر5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي، وظل دون تغيير لمدة 20 سنة متتالية منذ عام 2003، وفقا لما ذكره القائمون على حقل داتشينج للنفط، التابع لشركة البترول الوطنية الصينية.

كما حقق الحقل تقدمات جديدة في استكشاف الموارد في أحواض سونجلياو وسيتشوان وتاريم.

وفي الوقت نفسه، يبذل القائمون على حقل داتشينج للنفط جهدا لتطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالطاقة الجديدة، حيث تم إنجاز 15 مشروعا جديدا للطاقة بقدرة مركبة تبلغ 220 ألف كيلووات حتى الآن.

ويعد حقل داتشينج للنفط واحدا من أكبر قواعد إنتاج النفط في الصين. ويقع في شمال شرقي مقاطعة هيلونججيانج، وقد قدم مساهمة كبيرة لصناعة النفط الحديثة في الصين.

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