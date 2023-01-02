العراقيون يحييون الذكرى الثالثة لمقتل المهندس وسليماني بضربة جوية أمريكية

أحيا العراقيون، مساء اليوم الاثنين، الذكرى الثالثة لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية على طريق مطار بغداد الدولي.

وتجمع المحتفلون في المكان الذي شهد عملية القصف فجر يوم الثالث من كانون يناير عام 2020 على طريق مطار بغداد الدولي خلال حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ألقيت قصائد وكلمات تمجد مسيرة المهندس وسليمان في مقاومة عناصر تنظيم داعش وتطالب بالقصاص من منفذي هذه العملية وإخراج كامل القوات الأمريكية من العراق.

كما شهدت مناطق متفرقة من البلاد مجالس لإحياء ذكرى المناسبة، فيما أعلنت غالبية المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وردت إيران على مقتل سليماني والمهندس، بقصف قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.