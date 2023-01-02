 بهجت قمر: أشرف عبدالباقي أحدث صحوة في المسرح.. وأدعم مبادرته تقليل الضرائب - بوابة الشروق
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بهجت قمر: أشرف عبدالباقي أحدث صحوة في المسرح.. وأدعم مبادرته تقليل الضرائب

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:30 ص

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إنه في أولى مراحل حياته في المسرح، والمسرح يحتاج لمصاريف مهولة ويجب أن تتدخل الدولة للمساندة، مشيرا إلى أن النجم أشرف عبد الباقي استطاع أن يحقق صحوة في المسرح، معبرا عن دعمه لمبادرته لتقليل الضرائب على المسرح.

وطالب السيناريست أيمن بهجت قمر، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، الدولة المصرية بتقديم تسهيلات للمسرح حتى يستطيعون تقديم أعمال مسرحية جديدة، مضيفا: "لولا موسم الرياض لما قدمت مسرحية سيدتي الجميلة".

وعبر السيناريست أيمن بهجت قمر، في لقاءه بحديث القاهرة، اليوم، عن أمنيته لكتابة أغاني للنجمة اللبنانية فيروز، كما عبر عن سعادة بالتعاون مع النجمة اليسا.

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