الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينا بثلاثة أهداف دون رد أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 19 من تسديدة صاروخية سكنت في مرمى الشناوي حارس بيراميدز، لينتهي الشوط بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بيراميدز إدراك هدف التعادل، ولكن تألق محمد الشناوي حارس الأهلي حرمهم من التسجيل، قبل أن يحرز السولية الهدف الثاني في الدقيقة 70، ومن ثم سجل أحمد سامي مدافع بيراميدز هدف في مرماه في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 3 نقاط، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 20 في المركز الرابع.