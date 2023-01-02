عامر حسين: من حق لجنة المسابقات نقل أي مباراة دون اعتراض الأندية

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ان هناك ٥ أندية فقط في الدوري المصري تملك ملاعب لها والباقي يؤجر ملعبه.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات عبر الماتش:"من حق لجنة المسابقات ان تنقل اي مباراة بدون اعتراض من الأندية، وفقا لظروف أمنية او فنية، مشدداً على أن العشب بيتعرض في فصل الشتاء بالضعف وهناك اكثر من فريق بيتدرب على ملعب السلام وكل هذه العوامل تؤثر على ملعب المباراة.

وتابع:"إذا كان هناك مباراة على ستاد القاهرة في نفس اليوم لا يجوز تعديل موعد المباراة في حال طلب الأهلي نقل المباراة لاستاد القاهرة ولجنة الأندية من حقها ترفض تغيير الملعب.