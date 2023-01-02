أمين الأمم المتحدة يرحب باتفاقيات وقف إطلاق النار في كولومبيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ونشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث في بيانه، إن جوتيريش يرحب بهذا التطور ويرى أنه يجدد الآمال في تحقيق سلام شامل للشعب الكولومبي مع فجر العام الجديد .

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يثق في أن التقيد بهذه الالتزامات سيقلل من العنف ومعاناة المجتمعات المتأثرة بالصراع ، بينما يساعد في بناء الثقة في الحوارات الجارية.

كما يؤكد جوتيريش مجددا دعم الأمم المتحدة لجهود كولومبيا من أجل تحقيق سلام كامل ودائم، بحسب البيان.

وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن عشية رأس السنة الجديدة اتفاقيات وقف إطلاق نار ثنائية مع خمس مجموعات متمردة تبدأ من أول يناير إلى 30 يونيو 2023، وقال إنها قابلة للتمديد اعتمادا على تقدم المفاوضات.