أوضح الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء، أن هناك مجموعة من المطالب التي يجب أن يتم دراستها ووضعها في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأضاف تمام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن تكون الحضانة بين الأم والأب فقط، كما أن تخيير الطفل بين الأم والأب يعد كارثة ويجب إلغاء هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لأن الطفل بعد ذلك يمكن للطفل حبس والده ورفع قضايا عليه.

وتابع: يجب إسقاط حضانة الأم لابنها عند الزواج أو الوفاة ويكون الأب هو الحاضن الرئيسي للطفل.

وأوضح أشرف تمام، أن رسوم التي سيتم دفعها لصندوق دعم الأسرة ستكون ضئيلة، ومن المرجح أن تكون رسوم الصندوق بصورة سنوية على هيئة أقساط تدفع للصندوق بصورة دائمة بعد ذلك.