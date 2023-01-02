غلق المدارس والجامعات في طهران وسط تلوث هوائي شديد

قررت لجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء في إيران، اليوم الاثنين، غلق دور الحضانة والمدارس والجامعات في طهران اليومين المقبلين جراء المستويات المرتفعة بشكل استثنائي من التلوث.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا)، أن الفصول الدراسية سوف تعقد عبر الإنترنت.



وتُعتبر جودة الهواء في طهران "غير صحية" لكل الفئات.



وسوف يعمل أي شخص يعاني من حساسية تجاه التلوث أو من فئة عالية المخاطر، عن بعد، بما في ذلك النساء الحوامل والأمهات وكل الموظفين فوق الخمسين عاما والموظفين الذين يعانون من أمراض في القلب والرئة والجهاز التنفسي.



وجرى حث كل سكان طهران على تجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء كمامات "ان – 95 " إذا تطلب الأمر.



وأصدرت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية إنذارا من الفئة الحمراء يحذر من تلوث هوائي هائل في العاصمة طهران وكرج يومي الثلاثاء والأربعاء.