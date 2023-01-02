تقرير: تزايد حوادث التمييز العنصري ضد الطلاب في أمريكا

سجل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، ما يقرب من 19 ألف شكوى تمييز في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022، أي أكثر من ضعف العام السابق.

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "نظام التعليم الهش" في البلاد يتعامل مع الآثار الدائمة للجائحة ويواجه العنصرية على مستوى البلاد.

ويقول المسؤولون إن غالبية الشكاوى تزعم التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس.

والبيانات المشار إليها أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، لكن من المقرر أن يصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تقريره الرسمي في الأشهر المقبلة.

وفي ولاية أيوا، وافقت إحدى المدارس على إجراء إصلاحات بعد حادثة مضايقة عنصرية، شملت طالبا أبيض ركعب بركبته على زجاجة عصير بلاستيكية في وجود طالب أسود، حيث أخبره الأول: "لا يمكنها التنفس"، في استهزاء بواقعة قتل الشرطة لجورج فلويد.

وأقرت المزيد من الإصلاحات في ولاية أريزونا في سبتمبر، بعد أن رسم الطلاب البيض صليب معقوف على صور وجوه الطلاب، ووجهوا "تحية هتلر" للطلاب الآسيويين وضايقوهم.