جهود الداخلية خلال 24 ساعة: ضبط 1275 قضية تموينية وحجب سلع

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا تلاعب بمنظومة توريد الأرز لموسم الحصاد الحالي، وقضايا حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية 252 طنًا، أبرزها 18 طن دقيق بلدي وأبيض، و11 طن أرز أبيض، و464 طن أرز شعير، و9 أطنان مكرونة وسكر وملح طعام وطنين سكر تمويني.

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، تم ضبط 30 قضية بمضبوطات 205 أطنان أرز شعير.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 13 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 22182 عبوة سجائر.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.