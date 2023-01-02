 اتحاد الكرة: خاطبنا فيفا لمعرفة موقف كهربا.. وننتظر التوضيح - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة: خاطبنا فيفا لمعرفة موقف كهربا.. وننتظر التوضيح

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:57 ص

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، من أجل معرفة مصيرمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

قال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "خاطبنا الفيفا لمعرفة موقف كهربا بعد يوم 11 يناير الجاري ومدى إمكانيةمشاركته من عدمه".

وتابع عامر: "لا أعرف موعد الرد من جانب الفيفا لكن ننتظر توضيح منهم من أجل معرفة الموقف النهائي بشأن العقوبة سواء رفعها".

ويعيش كهربا في الفترة الماضية، أزمة كبرى مع الأهلي، في ظل استمرار مشكلة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تنفيذا لعدم سداده الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك بقيمة 2 مليون دولار.


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