 مرتضى: قطار الزمالك المتجه لأسوان لونه أبيض بخطين حمر؟ قادم من روسيا بهذا الشكل - بوابة الشروق
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مرتضى: قطار الزمالك المتجه لأسوان لونه أبيض بخطين حمر؟ قادم من روسيا بهذا الشكل

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:10 ص

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن لون قطار جماهير الزمالك المتجه إلى أسوان، ووجود ألوان أبيض وعلامة خطين حمر على القطار، وهي ألوان تتواجد على شعار النادي من الأساس.

ويلعب الزمالك مع أسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري، عصر غد الإثنين على ملعب أسوان.

وقرر مرتضى إنه تم دفع نصف مليون جنيه لحجز قطار لجماهير الزمالك، من أجل دعم الفريق في رحلته ضد أبناء الجنوب.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك:"لماذا"القطار أبيض بخطين حمر"؟ القطار قادم من روسيا على هذه الهيئة، من المفترض أن نستقدم قطار أسود حتى تكون سعيد!".


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