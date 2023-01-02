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الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة هيكلة سوق الطاقة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:37 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:37 م

قال كادري سيمسون مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعتزم إعادة هيكلة سوق الكهرباء لإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن سيمسون القول ندرس سبل وصول فوائد زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى المستهلكين.

وأضاف: "سنحتاج أيضا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، لكننا لا نريد إيجاد نظام يجعلها تعمل على مدار الساعة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية الأوروبية تقترح جعل أسعار الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تعكس التكلفة الحقيقية لإنتاجها.

كما تقترح المفوضية تمديد العمل بضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات الطاقة المتجددة، والتي ينتهي العمل بها خلال العام الحالي.

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