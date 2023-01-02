ارتفاع رصيد القروض في منطقة دلتا نهر اليانجتسي الصينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي قيمة القروض في منطقة دلتا نهر اليانجتسي الصينية إلى حوالي 48ر56 تريليون يوان (11ر8 تريليون دولار) في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 8ر13% عن الشهر نفسه من العام السابق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن بيانات بنك الشعب (المركزي) الصيني في مدينة شنغهاي القول إن إجمالي القروض باليوان الصيني في المنطقة بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 21ر55 تريليون يوان بزيادة نسبتها 1ر14% سنويا.

في المقابل بلغ رصيد القروض بالعملات الأجنبية 1ر177 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بانخفاض نسبته 1ر11% سنويا.

وبلغ رصيد ودائع المنطقة في نهاية نوفمبر الماضي 11ر68 تريليون يوان بزيادة نسبتها 1ر13% سنويا.