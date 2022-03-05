رئيس الوزراء البرتغالي يعين وزيرا جديدا للبنية التحتية

عين رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الوزير جواو جالامبا الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للطاقة، في منصب وزير البنية التحتية الجديد.

ويأتي تعيين جالامبا في أعقاب استقالة بيدرو نونو الأسبوع الماضي من منصب وزير البنية التحتية والاسكان، وهو المنصب الذي يشمل الإشراف على شركة "تاب اس ايه" للطيران المملوكة للدولة ومشروعات نقل مختلفة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما عين رئيس الوزراء ،مارينا جونكالفس وزيرة للاسكان، وهو منصب حكومي جديد، وفقا لبيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للرئاسة البرتغالية اليوم الإثنين.