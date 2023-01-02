 مرتضى: قطار جماهير الزمالك لأسوان كلفنا نصف مليون.. وقرار منعي من السفر «عبث» - بوابة الشروق
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مرتضى: قطار جماهير الزمالك لأسوان كلفنا نصف مليون.. وقرار منعي من السفر «عبث»

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 2:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 2:37 ص

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن تكلفة رحلة جماهير الزمالك إلى أسوان من أجل تشجيع الفريق في مواجهة الدوري مع أبناء الجنوب.

ويلعب الزمالك مع أسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري، عصر غد الإثنين على ملعب أسوان.

وقال منصور في تصريحات خلال قناة "الزمالك:" كان هناك أزمة في حجز التذاكر، تواصلت مع المسؤولين في شركة تذكرتي وتم حل المشكلة، ودفعنا نصف مليون جنيه لحجز قطار لجماهير الزمالك".

وتحدث مرتضى عن تعليقات الجماهير حول الوجبات التي يتم توزيعها على جماهير الزمالك قائلا: "أنت مالك"، ما ستطلبه جماهير الزمالك سندفع ثمنه، جمهور عظيم ذاهب وراء فريقه في كل مكان".

وأضاف:" جمهور الزمالك عظيم يدعم الفريق دائما، ويارب يعودوا منتصرين، كنت أتمنى الذهاب إلى أسوان لكن أنا ممنوع من السفر وهذا عبث، نحن نعيش في عبث".


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