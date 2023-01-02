رئيس هيئة الكتاب يكلف فاطمة قنديل برئاسة تحرير سلسلة نجيب محفوظ

أصدر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، قرارا بتولي الدكتورة فاطمة قنديل، رئاسة تحرير سلسلة نجيب محفوظ التي تصدر عن الهيئة، وذلك بعدما أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال الأيام الماضية قرارا بإعادة إصدارها بعد توقفها لسنوات.

والدكتورة فاطمة قنديل، أدبية وأكاديمية مصرية وأستاذ مساعد للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة حلوان، وحصلت على الماجستير عن أطروحتها "التناص في شعر السبعينيات"، وحصلت على الدكتوراة عن أطروحتها "عن شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران".

وفازت فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها "أقفاص فارغة"، وتولت منصب نائب رئيس تحرير مجلة "فصول" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومنصب رئيس تحرير سلسلة الشعر المترجم التي تصدر عن المركز القومي للترجمة.