تأجيل محاكمة أحد المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجته بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة، وسكرتارية فلبس صبحي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 321 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2021، بقتل طفل لسرقة دراجته النارية (توك توك)، وذلك إلى جلسة 6 فبراير المقبل لحين حضور الدفاع.

وكان مستشفى ديرب نجم المركزي، استقبل الطفل مصطفى محمد مصطفى، 15 عامًا، مُقيم في قرية كوم النور التابعة لمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة، فيما تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة: "م. أ. م، 23 عامًا، مُقيم في قرية بهيدة بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وع. ع .ع، طالب بالصف الثاني الأزهري، مُقيم بنفس القرية، وأ. ع. ض، 20 عامًا، مندوب مبيعات، مُقيم في قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وإ. س. إ، 27 عامًا، عامل بمقهى، مُقيم في عين شمس بالقاهرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية (توك توك) وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.

واكتشف أن المتهمين قتلوا الطفل المجني عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم خنقوه باستخدام قطعة من القماش.

وضبط المتهمون، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وعاقبت المتهمين من الأول إلى الثالث بالإعدام شنقًا، وعاقبت الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما تقدم المتهم الثالث بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.