تقديرات بامتلاك كوريا الشمالية 60 رأسا نوويا

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قدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.

وقال وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر الماضي، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.

وينصب الاهتمام على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا الشمالية هذا العام.

وقدرت مجلة نشرة علماء الذرة الأمريكية "بي أيه إس" في تقرير لها في سبتمبر الماضي، مخزون كوريا الشمالية ما بين 20 و30 رأسا نوويا تم تحضير أغلبها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وأفاد المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، في يونيو من العام المنصرم، أن كوريا الشمالية لديها 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي تؤهلها لإنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا.

وواعتبر مركز أبحاث إبطال الأسلحة النووية بجامعة ناجازاكي اليابانية، في تقرير له، بأن كوريا الشمالية تمتلك 40 رأسا نوويا منذ يونيو من عام 2022.

وفيما يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر 2020 أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.