تراجع أسواق البرازيل مع تحليل التجار لخطة الرئيس لولا لدعم الدولة

تراجعت أسواق المال البرازيلية في أول أيام تداول العام الجديد، حيث يدرس التجار خطة الرئيس البرازيلي الجديد لويس إناسيو لولا دا سيلفا لاستخدام الشركات المملوكة للدولة من أجل دعم النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس تراجع اليوم بنسبة 9ر6%، وتراجع سهم بنك بانكو دو برازيل (البنك المركزي البرازيلي) بنسبة 8ر4% في حين ارتفعت أسعار العائد في مبادلات الديون.

كما قاد الريال البرازيلي تراجع العملات الرئيسية اليوم حيث انخفضت قيمته أمام الدولار بنسبة 2ر1%، على خلفية انخفاض كميات السيولة النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا نتيجة عطلة رأس السنة الميلادية.

وخلال أداء اليمين الدستورية أمس الأحد، أكد لولا التزامه بمحاربة انعدام المساواة والجوع وإلغاء القواعد المالية الحالية باعتبارها "غبية" وقال إن البنوك والشركات العامة بما في ذلك شركة بتروبراس ستلعب "دورا رئيسيا" في الدورة الاقتصادية الجديدة.

في الوقت نفسه، كشف استطلاع لخبراء اقتصاد أن البنك المركزي البرازيلي سوف يكون أكثر بطئا في خفض معدل الفائدة الرئيسي من مستوى 75ر13 % الحالي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن توقعات التضخم سوف تتراجع أكثر خلال السنوات القليلة الأولى من حكومة لويس إناسيو داسيلفا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه البنك المركزي البرازيلي الذي نشر اليوم الإثنين، أن سعر الفائدة الرئيسية "سيليك" سوف يصل إلى 25ر12% بحلول ديسمبر بارتفاع من تقدير سابق بواقع 12%.

وأسفر أول استطلاع، ينشر بعد تنصيب لولا، عن جولة جديدة من المراجعات للأعلى لتقديرات التضخم. فمن المتوقع الآن أن تقفز أسعار المستهلك 31ر5% العام الجاري و65ر3% في 2024 و25ر3% في 2025 وكل النسب فوق المعدل المستهدف.

يتابع صناع السياسات بقيادة روبرتو كامبوس نيتو "عن كثب" الإصلاحات التي قد تؤثر على التوقعات المالية في البرازيل.

وبعد إضافة 75ر11 نسبة مئوية إلى تكاليف الاقتراض، يبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة عند 75ر13% وهي أعلى نسبة خلال ست سنوات.