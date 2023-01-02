بتروبراس البرازيلية:الحكومة ستعمل على إبقاء أسعار الوقود منخفضة في الوقت الراهن

قال الرئيس الجديد لشركة بتروبراس البرازيلية للنفط جان بول براتيس اليوم الأحد، إن الحكومة البرازيلية الجديدة قررت تمديد الخفض الضريبي لمدة 60 يوما للإبقاء على أسعار الوقود منخفضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن براتيس قوله إن "ذلك سيمنحنا راحة بال للعمل على وضع سياسة تسعير".

واختار الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، براتيس ليكون المدير التنفيذي الجديد لشركة بتروبراس العملاقة للنفط والمملوكة للدولة.

وقال براتيس للصحفيين إن الإعفاء من الضرائب الاتحادية قد ينتهي بالنسبة البنزين والإيثانول والغاز الطبيعي للسيارات في مارس المقبل ، لأن الهدف كان تخفيف فترة ارتفاع الأسعار، والتي تتراجع الآن.

وأضاف أن من المتوقع أن تستمر الإعفاءات الضريبية بالنسبة للديزل وغاز الطهي من ستة أشهر إلى نهاية العام.

وقال إن الاقتراح، الذي سيصدر بشكل رسمي اليوم الأحد، وسيطبق بأثر فوري، سيبقي الإيثانول منتجا منافسا فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.