مقتل 4 أشخاص إثر اصطدام مروحتين بالقرب من مدينة ملاهي في أستراليا

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأًصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد حدوث تصادم في الجو بين مروحتين بالقرب من متنزه "سي وورلد" الترفيهي في الساحل الذهبي في أستراليا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شرطة كوينزلاند قولها إنه بدا أن إحدى المروحتين كانت تقلع والأخرى تهبط عندما وقع الحادث عصر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.



وناشد المكتب الأسترالي لسلامة النقل في بيان شهود العيان الإدلاء بإفادتهم وأرسل فريقا من المحققين لموقع الحادث.



وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (أيه بي سي) إن إحدى المروحيتين تمكنت من الهبوط بنجاح على جزيرة رملية صغيرة، بينما ظهر حطام المروحية الأخرى في منطقة قريبة.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية شعار مروحيات "سي وورلد"، وهي شركة طيران محلية تقدم رحلات للسائحين على إحدى المروحيتن.



وقالت شركة "سي وورلد هليكوبترز" في بيان بالبريد الإلكتروني "نحن وكل مجتمع الطيران نشعر بالصدمة بسبب ما حدث ونقدم تعازينا الصادقة للمعنيين وخاصة أحباء وعائلة القتلى".



وأضافت "نحن نتعاون مع كل السلطات ومن بينها المكتب الأسترالي لسلامة النقل وشرطة كوينزلاند".