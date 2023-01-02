 مدرب الإسماعيلي يجتمع مع مهاجم الفريق لتجهيزه لمباراة البنك الأهلي - بوابة الشروق
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مدرب الإسماعيلي يجتمع مع مهاجم الفريق لتجهيزه لمباراة البنك الأهلي

زياد الميرغني
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:26 ص

عقد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي، اجتماعًا مع التونسي فراس شواط مهاجم الفريق وذلك على هامش المران الذي أقيم أمس على ملعبه.

ويحرص جهاز الدراويش على تحفيز المهاجم التونسي من أجل استعادة مسيرة التألق، وهز شباك المنافسين بإعتباره من أحد المهاجمين المميزين.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات مسابقة الدوري. 

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل اللقاء لمدة 120 دقيقة ليقام في تمام الساعة السابعة مساءً.


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