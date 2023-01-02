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تم في الجزائر إيداع 7 تونسيين وجزائريين اثنين الحبس المؤقت بتهمة التهريب والمضاربة، بعد ضبطهم على متن حافلة سياحية متوجهة إلى تونس معبأة بكميات كبيرة من المواد الغذائية المهرّبة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية بأن العملية تمت بناء على معلومات وصلت لمصالح الدرك الجزائري بولاية تبسة شرق البلاد.

وقالت إن التونسيين قاموا بتأجير حافلة من ولاية أم البواقي ونزع الكراسي لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأفادت بأنه تم توقيف التونسيين وبينهم سيدتين، وجزائريين اثنين وهما مالك الحافلة والسائق.

وأشارت إلى أنه تم حجز 4 آلاف دينار تونسي وجوازات السفر خلال العملية الأمنية.

هذا، وسيتم متابعة المتهمين بجنايتي التهريب والمضاربة، علما أن جناية المضاربة في الجزائر تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.