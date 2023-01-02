إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مطار بغداد تزامنا مع ذكرى اغتيال المهندس وسليماني

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أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مدخل مطار بغداد الدولي شهد، اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية، عن المصدر قوله إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند مدخل مطار بغداد الدولي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة لإحياء ذكرى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وذكر المصدر، أن الاستعدادات جارية حاليا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال المهندس وسليماني في قصف أمريكي قرب المطار.

وتحل غدا الثلاثاء الذكرى الثالثة لمقتل المهندس وسليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.