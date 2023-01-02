وزير المالية الإسرائيلي الجديد يعتزم رفع الضرائب عن المشروبات السكرية

وجه وزير المالية الإسرائيلي الجديد بتسلئيل سموتريتش موظفي الوزارة باتخاذ ترتيبات لإلغاء الضريبة على أدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة وعلى المشروبات السكرية التي فرضتها الحكومة السابقة.

كما أشار وزير المالية الإسرائيلي في حكومة رئيس الوزراء المعين حديثا بنيامين نتنياهو، إلى اعتزامه السعي إلى تعزيز المنافسة في الاقتصاد حيث تواجه البلاد تضخما بنسب مرتفعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال سموتريتش إن إسرائيل تواجه "فترة صعبة" بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وقال إنه سيسعى إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة إيرادات الحكومة ثم تقديم المساعدات الحكومية للشريحة من السكان التي هي في أمس الحاجة إليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، حيث يتوقع أن يكون النمو بحوالي 3% مقارنة بحوالي 6% في عام 2022.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 2008 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية يوم الخميس، بعد انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر.