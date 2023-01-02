ضبط 15 طنا و300 كيلو أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومتابعة حركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون.

وذكرت "بلبع"، في بيان اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، شنت حملة تموينية بإيتاي البارود أسفرت عن ضبط 15 طنا و300 كيلو أرز شعير داخل مخزن قام صاحبه بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها في السواق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتوريدها لمضرب الأرز بدمنهور.