 التشيك تنتج كمية قياسية من الكهرباء من محطات الطاقة النووية - بوابة الشروق
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التشيك تنتج كمية قياسية من الكهرباء من محطات الطاقة النووية

براغ (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 5:59 م

أعلنت مجموعة "سي ايه زد" المشغلة لمحطات الطاقة النووية في جمهورية التشيك أن هذه المحطات أنتجت في عام 2022 كمية كبيرة من الكهرباء أعلى من أي وقت مضى.

وأضافت المجموعة أن المحطات التشيكية اسهمت بنحو 8ر30 تيراواط ساعة في الشبكة.

وقال ناطق باسم المجموعة "في وقت يشهد أزمة في الطاقة جراء العدوان الروسي على أوكرانيا، زادت محطتا الطاقة النووية دوكوفاني وتيميلين انتاجهما".

ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف جراء استثمارات واسعة في المحطة. وعلى سبييل المثال، سوف يتم تنظيف مولدات البخار في محطة دوكوفاني التي يبلغ عمرها أكثر من 35 عاما.

ولطالما انتقد المدافعون عن البيئة في ألمانيا والنمسا المحطتين في جمهورية التشيك، ووصفوهما بأنهما غير آمنين وعفا عليهما الزمن.

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