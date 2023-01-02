 مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء وقوع انفجار بولاية جامو وكشمير - بوابة الشروق
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مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء وقوع انفجار بولاية جامو وكشمير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:54 ص

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، مقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين على الأقل جراء وقوع انفجار بقرية "دانجري" في منطقة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".

وقال مسئولون - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الانفجار وقع وسط عملية تفتيش مكثفة لتعقب مشتبه تورطهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد، بالمنطقة ذاتها وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وتعد هذه هي ثاني واقعة لمقتل مدنيين في منطقة "راجوري" خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد مقتل شخصين خارج معسكر للجيش في 16 ديسمبر المنصرم.


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